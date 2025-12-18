ДТП с пешеходом парализовало движение на улицах Малиновского и Всесоюзной в Ростове

Фото: Яндекс.Карты

Утренний час пик в Ростове-на-Дону оказался осложнен серьезным ДТП на пересечении улиц Малиновского и Всесоюзной. Как сообщают очевидцы в сервисе "Яндекс.Карты", возле дома № 83А по улице Всесоюзной автомобиль сбил пешехода.На данный момент информация о состоянии пострадавшего уточняется оперативными службами.Происшествие стало причиной масштабной пробки. Затор, растянувшийся более чем на 3 километра, сковал движение по улицам Малиновского и Всесоюзной. Автомобилистам также приходится стоять в небольшой пробке на улице Портовой.Водителям рекомендуется учитывать сложившуюся дорожную обстановку при планировании маршрута и по возможности выбирать альтернативные пути объезда.