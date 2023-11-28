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Состав ХК «Ростов» пополнили четверо игроков

Состав ХК «Ростов» пополнили четверо игроков
В составе ХК «Ростов» пополнение. О новых игроках «красно-белые» сообщили на своей странице в социальных сетях 28 ноября.

Из пензенского «Дизеля» в донской клуб перейдут 21-летний защитник Егор Баланов и 20-летний нападающий Олег Седанцов. В регулярном чемпионате Баланов провел семь матчей при показателе полезности -2, а Баланов — пять при показателе полезности 0. Оба спортсмена получили по небольшому штрафу (несколько минут). Для нападающего этот год стал дебютным во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), а у защитника на счету уже 122 встречи и восемь заработанных очков. При этом общий показатель полезности его составляет -23. Это значит, что с момента его появления в ХК команда пропустила 23 шайбы, пока спортсмен находился на льду.

Еще двое хоккеистов перешли к «кондорам» из «Тамбова». Это 20-летний защитник Илья Васильев и 22-летний вратарь Илья Горбунов. Первый начал сезон в «молодежке», где провел 16 матчей и отдал три голевые передачи. Васильев заработал 12 минут штрафа, его показатель полезности составил +1.

Вратарь выходил на лед в составе «волков» в четырех встречах. Он отразил 90,4% бросков, а его коэффициент надежности составил 3,12. Всего в ВХЛ спортсмен выступил в 36 матчах при 90,5% отраженных бросков.
Фото: ХК Ростов.
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