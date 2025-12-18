Новости
Жителям Батайска, пострадавшим от атаки беспилотников, выплатят матпомощь

Жителям Батайска, пострадавшим от атаки беспилотников, предоставят материальную помощь. В администрации города стартовал прием граждан, чьи дома были повреждены, специалистами управления соцзащиты. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин.

Напомним, в ночь на 18 декабря Батайск подвергся массированной атаке дронов. В результате пострадали люди, есть погибшие и разрушения. На поврежденной территории введен режим чрезвычайной ситуации.

Тем, чье имущество пострадало, будет оказана материальная поддержка. Все вопросы можно адресовать в администрацию города.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки погибли три человека. По информации Минобороны, были уничтожены три беспилотника.
Фото: Дондей
