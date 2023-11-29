Капитан ХК «Ростов» Савва Андреев перешел в команду «Тамбова»
Еще один игрок ХК «Ростов» покинул расположение клуба. Капитан команды Савва Андреев отправился в «Тамбов». О переходе 26-летнего нападающего «красно-белые» сообщили на своей странице в социальных сетях 28 ноября.
Андреев перешел к «кондорам» в сезоне-2018/2019 из воронежского клуба «Буран». Тогда хоккеист пополнил состав ростовской команды во время плей-офф стадии. В составе ростовчан стал обладателем Кубка Федерации-2019.
Прошлый сезон (2022/23) спортсмен выступал за белорусскую команду «Гомель». Однако права на него оставались у ростовского клуба. Контракт с Андреевым рассчитан до конца сезона-2023/24.
За «красно-белых» нападающий провел 187 встреч и 82 бомбардирских балла. Он забил 39 шайб в ворота соперников и сделал 43 голевых передачи. Его показатель полезности составляет +13.
Вместо капитана команды к «кондорам» из тамбовского ХК перешли два игрока: 20-летний защитник Илья Васильев и 22-летний вратарь Илья Горбунов.