В Ростовской области до 9 июня объявили желтый уровень погодной опасности

Фото: Гидрометцентр России

В Ростовской области ввели желтый уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.Местами в регионе ожидаются грозы. Также в отдельных районах прогнозируют сильный ветер. Во время грозы его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Такое предупреждение будет действовать до 18:00 9 июня.Кроме того, на части территории области сохранится почвенная засуха. Предупреждение по этому явлению продлится до 15:00 9 июня.