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В Ростовской области до 9 июня объявили желтый уровень погодной опасности

В Ростовской области до 9 июня объявили желтый уровень погодной опасности
В Ростовской области ввели желтый уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Местами в регионе ожидаются грозы. Также в отдельных районах прогнозируют сильный ветер. Во время грозы его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Такое предупреждение будет действовать до 18:00 9 июня.

Кроме того, на части территории области сохранится почвенная засуха. Предупреждение по этому явлению продлится до 15:00 9 июня.
Фото: Гидрометцентр России
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