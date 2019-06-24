«Ростов» обыграл «Спартак» на встрече в Австрии



В матче со «Спартаком» «Ростов» одержал победу. Ира проходила в рамках предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер. Команды встретились 26 июня в Австрии. По итогу игры счёт был 2:0.



Первый гол ростовчане забили уже на третей минуте. Он принадлежит бомбардиру Дмитрию Полозу, который отправил мяч чётко в угол ворот «Спартака».



Также в первом тайме второй гол забил нападающий Александр Саплинов. На 32-й минуте он замкнул пас Ивелина Попова и прорвал защита соперника. До конца второго тайма счёт оставался 2:0.