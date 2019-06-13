Команда ФК «Ростов» вышла из отпуска



Футболисты «Ростова» начали подготовку к новому сезону после отпуска. Первая тренировка прошла 14 июня. В пресс-службе клуба отметили, что вторая часть сборов состоится в Австрии в рамках Кубка Париматч Премьер.



Согласно информации на сайте госзакупок, на проживание в Австрии «Ростов» потратит 5 300 000 рублей. В эту сумму входит стоимость номеров в четырёхзвёздночной гостинице для 42 работников клуба, включая футболистов. Выезды за границу планируются с 22 по 26 июня и с 4 по 7 июля 2019 года.



Сезон-2019/20 «Ростов» откроет матчем с «Оренбургом», который пройдёт в рамках первого тура Российской Премьер-Лиги.