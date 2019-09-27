«Все в прошлом»: главный тренер «Ростова» поддержал нового игрока Павла Мамаева



Павел Мамаев стал частью футбольного клуба «Ростов» 28 сентября. Футболиста представили на матче с московским «Динамо». Спортсмен подписал контракт с «желто-синими» на два года. По мнению главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, новичок укрепит среднюю линию команды весной.



– Павел Мамаев – футболист уровня сборной России. Все, что произошло с ним за последний год, уже в прошлом. Думаю, он за это время многое понял для себя, – передает слова Валерия Карпина пресс-служба донской команды. – В «Ростове» он может реанимировать свою карьеру и помочь нам, все будет зависеть от него самого. Вместе с руководством клуба мы общались с Павлом и довольны его настроем. Вижу Павла на любой позиции в центре поля, все покажет время.



Хорошо приняли Павла и болельщики «желто-синих». Супруга Мамаева Алана в своем микроблоге поделилась видео, на котором сотни фанатов аплодисментами и речевками приветствуют нового члена команды.







Согласно условиям контракта, 31-летний Павел может продлить его еще на сезон. За «Ростов» он будет играть под десятым номеров.



Павел Мамаев начал карьеру футболиста в московском «Торпедо». Он трижды входил в список 33 лучших футболистов России, являясь чемпионом страны и обладателем Кубка и Суперкубка. Последние четыре сезона он играл за ФК «Краснодар».



В мае Мамаева обвинили в хулиганстве и побоях. Футболиста приговорили к году и пяти месяцам колонии общего режима. Спортсмена освободили через четыре месяца по УДО.

Сразу после освобождения краснодарский клуб разорвал с Мамаевым контракт.