Ирина Безрукова покинула шоу «Сокровища императора» в пятом выпуске

Ростовчанка Ирина Безрукова покинула шоу «Сокровища императора». В пятом выпуске все команды выполняли задания: «Горизонтальный» (нужно было выучить и сыграть мелодию на молоточковых гуслях) и «Вертикальный» (игра на бамбуковой волынке с одновременным танцем). После этого участникам нужно было сшить китайские кеды.

Дина и Арина Аверины пришли к финишу первыми, за ними последовали остальные команды.

Чтобы определить худшую команду, ждали Пинчук и Шкуро. Когда они прибежали, ведущий объявил, что их результат оказался наихудшим. Но последними к финишу пришли Ирина Безрукова и её напарник Станислав Влайку. Актриса спокойно отнеслась к своему поражению.

«Я такого грандиозного проекта не видела в жизни. И, может, никогда не увижу», — поделилась впечатлениями Ирина.

В конце пятого выпуска Ирина и Станислав покинули шоу.
Фото: Соцсети
