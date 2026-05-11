Тренер ФК «Ростов» Джонатан Альба оценил игру команды в матче с «Акроном». Об этом он рассказал «Матч ТВ».11 мая состоялся матч между ФК «Ростов» и «Акроном», который завершился со счётом 3:1 в пользу «Ростова».Альба подчеркнул, что команда показала высокий уровень игры как в первой, так и во второй половине матча. В разговоре о предстоящей игре с «Зенитом» тренер отметил, что у игроков есть высокая мотивация.«Конечно, у нас есть мотивация, особенно перед встречей с «Зенитом». Все футболисты готовы выйти на поле, и мы будем действовать так же, как сегодня», — заявил Джонатан Альба.На данный момент «Ростов» набрал 33 очка и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. Эта победа позволила команде сохранить место в РПЛ на следующий сезон.В последнем туре «Ростов» сразится с «Зенитом». Все матчи 30-го тура запланированы на 17 мая и начнутся в 18:00.