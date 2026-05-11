В Ростове в доходном доме Севастопуло начались ремонтные работы. Очевидцы поделились кадрами с редакцией DonDay 11 мая.Ранее, в ночь на 2 марта произошло обрушение крыши здания и перекрытий этажей. После этого территорию вокруг дома оградили сигнальной лентой и забором. Однако ростовчане были обеспокоены низким ограждением, так как с фасада здания на оживлённую улицу, где ежедневно проходят сотни людей, в любой момент могло что-то упасть. Рядом расположены университет, школа и библиотека.Спустя время фасад здания закрыли защитной сеткой. Ремонтные работы в здании стартовали 11 мая. Судя по всему, в первую очередь восстанавливают обрушенную крышу.Доходный дом Е. Н. Севастопуло был построен в период с 1911 по 1914 годы и имеет богатую историю. В нём снимали квартиры присяжные, управляющий ростовской конторой Госбанка, член Общества взаимного кредита приказчиков (супруг владелицы дома, Георгий Ахиллесович Севастопуло). После революции здание было муниципализировано, и оно использовалось в течение многих лет.