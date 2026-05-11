Фото: DonDay

В Красносулинском районе запланировали ремонт более 50 межпоселковых дорог. Об этом стало известно 8 мая на сайте госзакупок.Администрация Красносулинского района объявила тендер на проведение ремонтных работ. Стоимость закупки составляет 73,2 миллиона рублей. Работы необходимо выполнить в период с 1 ноября текущего года до 31 октября 2028 года. Определение победителя тендера запланировано на 28 мая.Подрядчик, выбранный по итогам тендера, будет ответственен за поддержание состояния 54 дорог в Красносулинском районе. В перечень работ входят: уборка полос отвода, обочин, откосов и разделительных полос; очистка дорог и мостов от мусора; поддержание в чистоте элементов системы водоотвода; устранение деформаций и повреждений на укреплённых обочинах; предотвращение съездов с автомобильных дорог в неположенных местах; ликвидация последствий обвалов, осыпей, оползней и селевых потоков.Кроме того, в список работ вошли: устранение деформаций и повреждений (например, заделка выбоин, просадок, выкрашивания и других дефектов); ремонт бордюров; заливка трещин на асфальте. Также необходимо очистить дороги и откосы от пыли и грязи; окрасить ограждения; восстановить изношенную разметку; убрать и помыть остановки общественного транспорта.Кроме того, в список включены работы по зимнему содержанию дорог.Дополнительно выполняются работы по уходу за зелёными насаждениями: обрезка веток; уборка сухостоя; защита лесопосадок от пожаров; борьба с вредителями и болезнями растений; подсадка деревьев и кустарников; скашивание травы.Подрядчику нужно установить недостающие дорожные знаки и светофоры, видеосистемы; наладить работу систем контроля линий электроосвещения; установить барьерные ограждения.Также требуется установить светофор на автодороге п. Розет — п. Лиховской.