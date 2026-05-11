В парке «Малинки» у лемуров родился детёныш. Об этом сообщила пресс-служба парка.Сотрудники парка рассказали, что мама с любовью кормит лемурчика молоком и заботится о нём. Другие лемуры с пониманием и осторожностью наблюдают за этим событием.Директор парка Элеонора Моргунова рассказала, что в рацион мамы были добавлены витамины и специальный корм. Вес новорождённого соответствует норме и составляет около 300–500 граммов.Сейчас специалисты парка обсуждают, стоит ли изолировать маму с малышом, так как сейчас они чувствуют себя хорошо и спокойно на своём острове.