Фото: Соцсети

Анастасия Волочкова шутливо высказалась о новой возлюбленной Дмитрия Диброва. В соцсетях 43-летняя нутрициолог Екатерина Гусева опубликовала ответное видео.В ролике Волочкова с улыбкой говорит о том, что новая избранница Дмитрия «всё время ест».«У меня ощущение, что ты всё время столько жрешь. А как похудеть? Что ещё такого съесть, чтобы похудеть?» — сказала балерина.Гусева в ответ подчеркнула, что сбалансированное питание помогает организму получать всё необходимое для полноценной работы. По её словам, правильное питание способствует эффективному преобразованию еды в энергию, а не в жир, и позволяет поддерживать активность. Она призвала не бояться еды.Екатерина Гусева и Дмитрий Дибров начали появляться вместе в конце февраля 2026 года. Екатерина — нутрициолог по образованию, она консультирует обеспеченных клиентов. У Екатерины, как и у Дмитрия, трое детей. Ранее она общалась с Полиной Дибровой.Во время общения с журналистами Екатерина Гусева намекнула, что их отношения с Дмитрием имеют каплю страсти. Она отметила, что, несмотря на возраст, звездный ростовчанин остается мужчиной с высоким либидо.