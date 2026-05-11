На короткой рабочей неделе в Ростове ожидаются дожди и снижение температуры. Об этом сообщает «Яндекс.Погода».Во вторник, 12 мая, воздух прогреется до +17 градусов утром, днём температура поднимется до +23, а к вечеру опустится до +14. Ветер будет слабым, около 3 метров в секунду, весь день будет переменная облачность.В среду, 13 мая, утром температура будет +18 градусов, днём поднимется до +23, а вечером опустится до +19. С обеда до вечера будет идти небольшой дождь, а ветер достигнет скорости до 3 метров в секунду.В четверг, 14 мая, утром ожидается небольшой дождь, температура будет +16 градусов. Днём потеплеет до +21, а ночью опустится до +14 градусов. Ветер усилится до 5 метров в секунду.В пятницу, 15 мая, в течение всего дня будет идти небольшой дождь. Утром температура будет +15 градусов, днём поднимется до +20, а вечером опустится до +18 градусов. Ветер останется слабым, до 3 метров в секунду.