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ФК «Ростов» может принять освободившегося из колонии Павла Мамаева

ФК «Ростов» может принять освободившегося из колонии Павла Мамаева
Павел Мамаев, недавно освободившийся из колонии, может подписать контракт с ФК «Ростов». Его выпустили на свободу по условно-досрочному освобождению. Мамаев может быть заявлен на выступление в Российской Премьер-Лиге только зимой.

Сейчас, как сообщают спортивные издания, он выбирает между «Ростовом» и «Динамо». Московский клуб сделал ему предложение сразу после выхода на свободу. Также известно, что он вёл переговоры с тренером донской команды Валерием Карпиным и директором клуба Алексеем Рыскиным. Ранее Мамаев играл за «Краснодар».

Напомним, Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин стали участниками скандала об избиении двух людей – чиновника и водителя сотрудницы федерального телеканала. В отношении них возбудили уголовное дело. В мае 2019 года Павла приговорили к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Его освободили по УДО 17 сентября.

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