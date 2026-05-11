ФК «Ростов» в первом тайме забил три гола в ворота «Акрона»

В первой половине матча между футбольными командами «Ростов» и «Акрон» преимущество взяли ростовчане, забив три мяча. Встреча проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена».Первый гол в ворота «Акрона» забил Кирилл Щетинин из «Ростова». Второй мяч в этой встрече также оказался в воротах тольяттинской команды, автором стал Мохаммад Мохеби. Однако «Акрон» смог отыграться и сократить отставание.Но в конце первого тайма Виктор Мелехин вновь вывел «Ростов» вперёд, и счёт стал 3:1 в пользу ростовской команды.