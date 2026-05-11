Фото: Соцсети

Центр «Воин» и его руководитель Дмитрий Шевченко оказались под санкциями ЕС и Великобритании. Уроженец Азова занимает четвертое место в санкционном списке. В официальном документе указано, что Дмитрий Шевченко участвует в дестабилизации Украины, угрожая ее территориальной целостности, суверенитету и независимости.В интервью изданию Donday Дмитрий рассказал, что узнал о санкциях 11 мая через соцсети. Он не унывает и считает, что эти меры - это высокая оценка его работы.«Санкции были введены сразу после отмечания 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, и это случилось неожиданно. Тем не менее, эти ограничения подтверждают значимость нашей деятельности, и мы будем продолжать воспитывать патриотов нашей страны. Я уверен, что это также положительно скажется на нашей работе и придаст нам мотивацию для улучшения результатов», – отметил Шевченко.Кроме Дмитрия Шевченко, в санкционный список попали: глава Росмолодежи Григорий Гуров, начальник главного штаба «Юнармия» Владислав Головин, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко, министр молодежной политики ЛНР Юлия Величко, боец смешанных единоборств Максим Швец и другие.