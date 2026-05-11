В праздничные дни жители Ростовской области собрали богатый урожай энтоломы садовой. Одна из дончанок, Наталия, поделилась своими впечатлениями и фотографиями из соцсетей.В честь Дня Победы и выходных дней жители Ростовской области отправились на «тихую охоту». Наталия выбрала проверенный маршрут в окрестностях Донецка Ростовской области и обнаружила под цветущими фруктовыми деревьями целую грибницу.Девушка рассказала, что цветущие розовоцветные деревья создают атмосферу весенней сказки. Аромат привлекает насекомых, и под деревьями кипит жизнь. Наталия отметила, что энтолома особенно красива и интересна своей организацией роста и формами. Грибы, по её словам, кучерявые, как соцветия яблонь, с толстыми ножками, напоминающими боровики.Найденные грибы были разных размеров: от едва заметных, чуть больше ногтя, до довольно крупных, со шляпками, которые не помещались в ладонь. В итоге Наталия вернулась домой с полными корзинами грибов.