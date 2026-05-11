Жители Ростова-на-Дону выразили недовольство состоянием тротуара в переулке Семашко. В комментариях под постом главы города они просят провести ремонт.Елена, одна из горожан, рассказала, что на пересечении переулка Семашко и улицы Баумана тротуар в плохом состоянии. Яму на этом участке не ремонтировали с прошлого года, и она только увеличивается.«Я работаю экскурсоводом, и мне становится стыдно показывать туристам такие тротуары», — сказала Елена.Она выразила надежду, что тротуар в переулке Семашко скоро приведут в порядок.