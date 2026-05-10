В Ростове-на-Дону неадекват на Петренко угрожал прохожим ножом

В Ростове неизвестный угрожал пешеходам ножом. О случившемся жители рассказали в соцсетях.

Как сообщили очевидцы, инцидент произошел 9 мая на улице Петренко, в районе дома № 26. Неизвестный на улице агрессивно себя вел и ругался. Он угрожал пешеходам ножом.

Один из очевидцев попытался остановить неадеквата, но тот напал на него и ранил.

- Мужчина был задержан. Оба участника конфликта доставлены в больницу. По факту случившегося проводится проверка, - сообщили в региональном ГУ МВД.
Фото: Соцсети.
