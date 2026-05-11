Ростовчанам посоветовали избегать нецензурной брани в Максимов день

Фото: Dоnday

Святая Церковь 11 мая вспоминает трёх братьев — Даду, Максима и Квинтилиана. В этот день советуют избегать сплетен и нецензурной брани.Святые мученики Дада, Максим и Квинтилиан пострадали за свою веру во Христа при правлении императора Диоклетиана. В один из праздников кто-то сообщил правителю, что братья не выполнили его приказ и отправились в свою деревню Озовию.По приказу императора за братьями были посланы воины. Они застали святых братьев во время молитвы и отвели их на суд. После допроса наместник императора Тарквиний предложил святому Максиму стать жрецом языческого бога Зевса, но тот отказался.Тарквиний также пытался убедить в своём предложении Даду и Квинтилиана, но они заявили, что следуют учению своего брата Максима, хорошо разбирающегося в Священном Писании. После этого мучеников бросили в темницу.В полночь, когда святые спали, им явился дьявол с оружием, но когда они проснулись, перед ними был Ангел, который сказал: «Не бойтесь! Бог, ваша надежда, примет...»Утром Тарквиний объявил братьям, что, по словам богов, он должен их убить, если святые не согласятся принести жертву. Однако мученики не приняли этого требования. Несколько дней продолжались пытки и допросы. В один из дней святых под стражей отвели в их деревню, где их и казнили мечом в 286 году.В этот день в Ростове принято избегать сквернословия, сплетен и ссор. Вместо этого рекомендуется почитать Священное Писание. Именины 11 мая отмечают Анна, Виталий, Кирилл и Максим.Народные приметы на 11 мая:Ясный восход солнца без облаков предвещает солнечное и тёплое лето.Звёздная и тёплая ночь сулит хороший и богатый урожай.Если звёзды на рассвете сильно мерцают — жди дождя.Туман, который утром стелется по земле, — к дождю вечером.Сильный дождь или ливень — предвестие обильного урожая.Звонкое пение жаворонков — к солнечным дням.