Ростовчанам посоветовали избегать нецензурной брани в Максимов день
Святая Церковь 11 мая вспоминает трёх братьев — Даду, Максима и Квинтилиана. В этот день советуют избегать сплетен и нецензурной брани.
Святые мученики Дада, Максим и Квинтилиан пострадали за свою веру во Христа при правлении императора Диоклетиана. В один из праздников кто-то сообщил правителю, что братья не выполнили его приказ и отправились в свою деревню Озовию.
По приказу императора за братьями были посланы воины. Они застали святых братьев во время молитвы и отвели их на суд. После допроса наместник императора Тарквиний предложил святому Максиму стать жрецом языческого бога Зевса, но тот отказался.
Тарквиний также пытался убедить в своём предложении Даду и Квинтилиана, но они заявили, что следуют учению своего брата Максима, хорошо разбирающегося в Священном Писании. После этого мучеников бросили в темницу.
В полночь, когда святые спали, им явился дьявол с оружием, но когда они проснулись, перед ними был Ангел, который сказал: «Не бойтесь! Бог, ваша надежда, примет...»
Утром Тарквиний объявил братьям, что, по словам богов, он должен их убить, если святые не согласятся принести жертву. Однако мученики не приняли этого требования. Несколько дней продолжались пытки и допросы. В один из дней святых под стражей отвели в их деревню, где их и казнили мечом в 286 году.
В этот день в Ростове принято избегать сквернословия, сплетен и ссор. Вместо этого рекомендуется почитать Священное Писание. Именины 11 мая отмечают Анна, Виталий, Кирилл и Максим.
Народные приметы на 11 мая:
Ясный восход солнца без облаков предвещает солнечное и тёплое лето.
Звёздная и тёплая ночь сулит хороший и богатый урожай.
Если звёзды на рассвете сильно мерцают — жди дождя.
Туман, который утром стелется по земле, — к дождю вечером.
Сильный дождь или ливень — предвестие обильного урожая.
Звонкое пение жаворонков — к солнечным дням.