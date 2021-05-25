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Вратарь сборной России войдет в состав гандбольного клуба «Ростов-Дон»

Вратарь сборной России войдет в состав гандбольного клуба «Ростов-Дон»
На фото: вратарь сборной России и тольяттинского ГК «Лады» Анастасия Лагина.

В гандбольном клубе «Ростов-Дон» пополнение. О переходе вратаря сборной России в состав донского клуба стало известно 27 мая.

25-летняя спортсменка с детства увлечена гандболом. Уже в 16 лет она начала профессиональную карьеру в подмосковной «Звезде». В 2017 году девушка вошла в состав тольяттинской «Лады», за которую выступала последние четыре года.

Анастасию Лагину вызывали в национальную сборную на чемпионат мира 2019 года. За 10 лет карьеры гандболистка стала чемпионом России среди дублирующих составов в 2013 году, серебряным призером Кубка России в 2019 годах, а также чемпионата России в 2018 и 2019 годах.

Не исключено, что спортсменка придет на замену 36-летней Маиссы Пессоа. В этом году у гандболистки заканчивается контракт с клубом. Девушка получила травму колена во время тренировки летом 2020 года. Спортсменке сделали операцию в бразильском городе Сан-Паулу, после которой она восстанавливалась более полугода.

На фото: вратарь ГК «Ростов-Дона» Маисса Пессоа.

Маисса Пессоа пропустила первую половину игрового сезона. К весне она вернулась в Россию, но выходить на площадку ей запретили еще на несколько месяцев. В сезоне-2020/21 гандболистка еще ни разу не участвовала в матчах.

Теги: ГК Ростов-Дон

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