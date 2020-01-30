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Вратарь ФК «Ростов» получил травму в матче со «Спартаком»

Вратарь ФК «Ростов» получил травму в матче со «Спартаком»
Голкипер футбольного клуба «Ростов» получил травму во время матча. Встреча со «Спартаком» состоялась 1 февраля в Катаре. Игра прошла в рамках первого тура Кубка «Париматч-Премьер».

Вратарь «жёлто-синих» Егор Бабурин не смог доиграть до конца — во втором тайме его унесли на носилках. Спортсмена выпустили на поле после перерыва, и через две минуты он получил травму. Голкипер столкнулся со спартаковцем Максимом Глушенковым и был заменён.

В пресс-службе «Ростова» сообщили, что Бабурину удалось избежать тяжёлой травмы. Обследование показало, что скоро он вернётся в строй. Вратарь в текущем сезоне провёл 12 матчей за «жёлто-синих». Он пропустил 18 мячей и три раза отыграл «на ноль».

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