Фото: DonDay

В Ростове-на-Дону на набережной восстановили остекление скульптуры «Индустриальное сердце». Об этом рассказали подписчики издания Donday.Ранее жители Ростова сообщили, что 19 мая неизвестные разбили остекление скульптуры «Индустриальное сердце», расположенной возле причала № 20. На фотографиях были видны осколки на земле, а на двух гранях арт-объекта появились трещины. Одна из повреждённых поверхностей прогнулась внутрь.Сейчас скульптура восстановлена, и местные жители и гости города снова могут любоваться ею.Однако горожане считают, что ремонт ненадолго поможет, поскольку в прошлом «Индустриальное сердце» уже неоднократно становилось жертвой вандалов. В частности, в прошлом году стекло арт-объекта разбили 14 февраля.Скульптура «Индустриальное сердце» была установлена на набережной Ростова-на-Дону в 2014 году. Она символизирует город как сердце индустрии Юга России. Вечером достопримечательность подсвечивается, а также в это время в скульптуре можно увидеть крутящиеся шестерёнки.