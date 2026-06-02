В Ростове проект строительства гостиницы на Береговой получил одобрение Госэкспертизы

В Ростове-на-Дону Госэкспертиза одобрила строительство гостиницы на улице Береговой. Соответствующая информация появилась на сайте Единого государственного реестра заключений.Строительство гостиницы началось еще в 2024 году. Участок включает 1418 квадратных метров площади из двух башен 6 и 15-ти этажей. Землю на Береговой,16 разрешено использовать под гостиничный бизнес или коммунальные услуги. Проект реализует СЗ «НСК-Дон».Ранее со строительством высотки были не согласны ростовчане. По словам жителей, этажность здания превышает допустимые нормы. Кроме того, участок частично относится к городу и должен быть озеленен. После многочисленных жалоб к разбирательствам подключилась региональная прокуратура. Надзорное ведомство подало иск в Арбитражный суд Ростовской области с требованием лишить застройщика прав собственности и признать недействительным разрешение на строительство резиденции. Якобы строительный проект имел ряд недостатков.При этом, участок приватизировали еще в 2005 году, когда новые правила еще не действовали. Ограничения на передачу в частную собственность береговых полос рек в России ввели только в 2006 году.Арбитражный суд Ростовской области поддержал застройщика. Суд установил, что расположение гостиницы не помешает пользоваться набережной Дона. По данным на конец мая 2026 года, объект практически достроен. Проект строительства получил положительное заключение Госэкспертизы. Здание введут в эксплуатацию во втором квартале 2026 года.