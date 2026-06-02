В Ростовской области грибник нашел шампиньоны размером с мяч

- Поле должно быть выпасным, еще лучше, если будет коровник поблизости. Ну и оно не должно быть затапливаемым. Вот там и можно найти грибницу шампиньона Бернарда, - рассказал местный житель.

- Сейчас у «шампов» пересменка: Бернарды на исходе, а у других шампиньонов очередной слой еще не начался. Попадаются только отдельные выскочки, - сказал любитель «тихой охоты».

Фото: Олег Кесслер

В Ростовской области грибник обнаружил гигантские шампиньоны. Снимками необычной находки он поделился в соцсетях.Перед началом лета на Дону действовало штормовое предупреждение. В отдельных районах региона шли ливни с грозами, градом и сильным ветром. В перерыве между дождями один из жителей решил воспользоваться затишьем и отправился за грибами. Для «тихой охоты» он выбрал окрестности Ростова-на-Дону.Олег Кесслер нашел поляну с шампиньонами Бернарда. Этот вид отличается от привычного шампиньона плотной чешуйчатой шляпкой. При этом находка оказалась очень крупной. Верхняя часть гриба выросла почти до 30 сантиметров и по размеру напоминала мяч. Таких шампиньонов было немного. Но из-за их габаритов грибнику удалось заполнить всю тару.Грибник отметил, что обычно такие шампиньоны примерно в два раза меньше. По его словам, из-за хорошей влажности и отсутствия жары грибы выросли настоящими «монстрами».