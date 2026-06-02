Помещение в историческом особняке Ростова сдается в аренду за 2 млн рублей

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На рынке недвижимости Ростова-на-Дону появилось уникальное предложение – в аренду выставлены сразу два помещения в знаменитом «Доме Маргариты Черновой», историческом особняке, некогда принадлежавшем известной ростовской актрисе. Объявления, опубликованные в мае на популярной платформе, привлекают внимание как потенциальных арендаторов коммерческих площадей, так и тех, кто ищет возможность арендовать здание целиком.«Дом Маргариты Черновой», расположенный в центре города, имеет богатую историю. На рубеже XIX и XX веков здание было центром светской жизни, здесь проходили балы, концерты и другие мероприятия. Нижний этаж особняка был занят торговыми предприятиями, а верхний – жилыми апартаментами. Одной из отличительных черт дома является парадный зал с видом на Большую Садовую, отличающийся высокими потолками и изысканной отделкой, а также балкон, украшенный балюстрадой. Жилые комнаты вдоль фасада, выходящего в переулок Халтуринский, сохранились многочисленные лепные элементы, расписанные масляными красками.Согласно опубликованным объявлениям, под аренду предлагаются помещения на первом этаже исторического особняка.Одно из предложений – офис площадью 440 квадратных метров за 880 тысяч рублей в месяц. Другое, более масштабное, предложение включает помещение площадью 1 680 квадратных метров, стоимость аренды которого составляет 2,016 миллиона рублей в месяц.Особый интерес вызывает объявление, в котором продавец указывает на возможность аренды не только части первого этажа, но и всего здания целиком. Однако, стоимость аренды объекта целиком в данном объявлении не раскрывается, что, вероятно, предполагает индивидуальное согласование условий.