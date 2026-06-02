Поезда, следующие через Ростовскую область, задерживаются из-за закрытия станции Джанкой. По данным онлайн-табло «РЖД» на 17:20, в пути находятся два поезда, следующие через регион, с существенными задержками.

Станция Джанкой была закрыта для движения поездов рано утром 2 июня. Информация о сроках снятия ограничений отсутствует. Причины, вызвавшие задержки ряда поездов, а также отмену одного рейса по техническим причинам, остаются неизвестными. Спустя более 10 часов с момента закрытия станции, поезда продолжают следовать с опозданиями.

В частности, поезд № 174/173С сообщением Евпатория-Курорт — Москва Павелецкая следует с опозданием около шести часов. Поезд № 194/193Э, курсирующий между Севастополем и Челябинском-Главным, задерживается на два часа.

Ранее, 1 июня, по техническим причинам был отменен поезд № 078 Симферополь — Москва на участке станции Джанкой. Пассажирам данного рейса предложено оформить полный возврат стоимости билетов по месту их приобретения или воспользоваться возможностью пересесть на поезд № 174 Евпатория — Москва.

Ситуация с закрытием станции Джанкой и связанными с этим задержками поездов остается под пристальным вниманием, ожидается дальнейшая информация от официальных источников.
Фото: РЖД
