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Ростовская модель Виктория Лопырева опубликовала новые фотографии своего подросшего сына

Ростовская модель Виктория Лопырева опубликовала новые фотографии своего подросшего сына

Ростовская модель Виктория Лопырева опубликовала новые фотографии своего подросшего сына.

Вместе с семилетним Марком-Лионелем Виктория остановилась в московском отеле. На снимках модель позирует с сыном. Видно, что мальчик заметно подрос.

Поклонники в комментариях отметили, что мама с сыном выглядят мило. «Такие красивые! Невероятно милые!» — написали фанаты Виктории Лопыревой.

Марк-Лионель родился в 2019 году в браке Виктории с Игорем Булатовым. Роман пары начался в 2018 году, и поначалу он был тайным, поскольку бизнесмен был женат. Спустя время Виктория и Игорь поженились.

В одном из интервью в 2023 году Виктория Лопырева рассказала, что она и Игорь Булатов живут отдельно. О причинах разлуки модель не сообщила. Однако, несмотря на это, партнеры сохранили тёплые отношения ради сына.
Фото: соцсети
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