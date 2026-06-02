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Ростовская модель Виктория Лопырева опубликовала новые фотографии своего подросшего сына.Вместе с семилетним Марком-Лионелем Виктория остановилась в московском отеле. На снимках модель позирует с сыном. Видно, что мальчик заметно подрос.Поклонники в комментариях отметили, что мама с сыном выглядят мило. «Такие красивые! Невероятно милые!» — написали фанаты Виктории Лопыревой.Марк-Лионель родился в 2019 году в браке Виктории с Игорем Булатовым. Роман пары начался в 2018 году, и поначалу он был тайным, поскольку бизнесмен был женат. Спустя время Виктория и Игорь поженились.В одном из интервью в 2023 году Виктория Лопырева рассказала, что она и Игорь Булатов живут отдельно. О причинах разлуки модель не сообщила. Однако, несмотря на это, партнеры сохранили тёплые отношения ради сына.