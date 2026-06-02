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В Ростовской области объявили режим беспилотной опасности вечером 2 июня

В Ростовской области объявили режим беспилотной опасности вечером 2 июня


Режим беспилотной опасности объявили в Ростовской области вечером 2 июня.

Предупреждение распространили РСЧС около 21:30.

Жителям региона советуют покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и держаться подальше от окон.
Фото: Rostov.ru
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