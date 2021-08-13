Футболист «Ростова» Матиас Норманн вызван в сборную Норвегии

Матиас Норманн на время подготовки к чемпионату мира покинул ФК «Ростов». Футболиста позвали в сборную Норвегии.До этого «желто-синих» уже покинули вратарь Песьяков и капитан команды Осипенко. Оба футболиста попали в сборную России, куда их пригласил бывший тренер «Ростова» Валерий Карпин. Для Осипенко выступление за сборную станет дебютным.Напомним, не так давно Валерий Карпин покинул ФК «Ростов», отдав предпочтение тренерству в национальной сборной. Клубу пришлось в спешке искать нового тренера на предстоящий сезон. После, набирая состав, Карпин забрал у команды ещё двух футболистов: опытного вратаря и капитана. За ними уже в другую сборную ушёл и именитый Матиас Норманн.С одной стороны фанатов не может не радовать, что клуб обладает лучшими представителями своих стран и именно их набирают в национальные сборные. Причем это касается как тренеров, так и игроков. С другой стороны за несколько месяцев «Ростов» лишился главного тренера, капитана, потом ещё одного капитана и нескольких игроков. И это, очевидно, скажется на успехах клуба в предстоящем сезоне.