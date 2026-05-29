Ростовский областной суд не изменил приговор батайчанину за попытку убить соседа серпом

Ростовский областной суд отклонил апелляцию 56-летнего Олега Ш. из Батайска. Мужчина осужден на восемь лет строгого режима за покушение на убийство соседа садовым серпом.Преступление произошло 30 июня 2025 года на почве типичного соседского конфликта. Олег пил у себя дома, и вдруг ему начала мешать громкая музыка соседа.Он пошел разбираться, началась ссора. Сосед толкнул Олега, тот оскорбился и сходил за последним аргументом - серпом. При этом он высказывал угрозу зарезать оппонента.Сосед получил серьезную рану на руке (закрывал шею и голову).В Батайском городском суде 4 марта Олега приговорили к восьми годам колонии строгого режима, а также обязали его выплатить 500 тысяч рублей за моральный вред.В мае областной суд оставил приговор в силе. Олег заявлял, что убивать не хотел и действовал в рамках самозащиты, но это не помогло.