Вратарь футбольного клуба «Ростов» Сергей Песьяков признан лучшим игроком матча с «Рубином»

Большинство болельщиков выбрало вратаря «Ростов» Сергея Песьякова лучшим игроком встречи с «Рубином». Об этом сообщили в пресс-службе «желто-синих».Так, игра 29-летнего спортсмена набрал была оценена на 4,7 баллов в голосовании «Ростсельмаш: лучший игрок матча». Последующие места заняли Максим Осипенко, Евгений Чернов, Деннис Хаджикадунич и полузащитник Алексей Ионов. Песьяков показал достойную игру, отбив все мячи противника, во время их активной атаки во втором тайме.Напомним, матч «Ростов» - «Рубин» состоялся 16 июля и закончился со счетом 0:0. Следующая встреча «желто-синих» пройдет 22 июля на стадионе Ростов Арена. Донская команда выйдет на поле и сыграет с «Зенитом».