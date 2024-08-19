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Валерий Карпин стал седьмым тренером, который набрал более 500 очков

Валерий Карпин стал седьмым тренером, который набрал более 500 очков
Валерий Карпин стал седьмым тренером в истории российского футбола, который набрал более 500 очков.

Это произошло после победного матча «Ростова» с «Оренбургом». Он состоялся 17 августа на «Ростов Арене».

Команда одержала победу со счетом 3:2, а главный тренер Валерий Карпин вошел в историю. Он набрал 502 очка за свою карьеру. Теперь Валерий занимает седьмое место в списке тренеров с наибольшим количеством очков в чемпионатах России.

Лидером же по этому показателю остается Юрий Семин, который набрал 1 052 очка.
Фото: соцсцети.
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