Валерий Карпин стал седьмым тренером, который набрал более 500 очков

Фото: соцсцети.

Валерий Карпин стал седьмым тренером в истории российского футбола, который набрал более 500 очков.Это произошло после победного матча «Ростова» с «Оренбургом». Он состоялся 17 августа на «Ростов Арене».Команда одержала победу со счетом 3:2, а главный тренер Валерий Карпин вошел в историю. Он набрал 502 очка за свою карьеру. Теперь Валерий занимает седьмое место в списке тренеров с наибольшим количеством очков в чемпионатах России.Лидером же по этому показателю остается Юрий Семин, который набрал 1 052 очка.