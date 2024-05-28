Фото: Соцсети ФК Ростов

Валерий Карпин назвал Марцела Личку лучшим тренером футбольного сезона — 2023/2024. Об этом сообщили СМИ 28 мая.Главный тренер «Ростова» отдал свой голос за наставника ФК «Динамо» на премии Winline Герои РПЛ. В результате голосования Марцел Личка одержал победу в номинации.Кроме того, Валерий Карпин отметил Константина Тюкавина как лучшего игрока сезона в номинациях «Игрок сезона», «Нападающий сезона» и «Гол сезона». Он выбрал Дугласа Сантоса в номинации «Лучший защитник сезона», а Эдуарда Сперцяна — в номинации «Лучший полузащитник сезона».По мнению тренера, лучшим ассистентом сезона стал Максим Глушенков, а Бителло был признан открытием сезона.Отметим, что Валерий Карпин в марте победил в номинации «Лучший тренер месяца». По результатам голосования на сайте Российской Премьер-Лиги главный тренер "желто-синих" набрал 48% голосов болельщиков.