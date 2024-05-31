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Валерий Карпин стал лидером среди тренеров-нарушителей

Валерий Карпин стал лидером среди тренеров-нарушителей
Валерий Карпин стал лидером среди тренеров-нарушителей. Об этом сообщили в социальных сетях клуба "желто-синих".

По данным КДК РФС, Валерий Карпин за футбольный сезон 2023/2024 выходил за пределы технической зоны 15 раз. За подобные нарушения главный тренер "желто-синих" в основном получал штраф в размере 30 тысяч рублей. В общей сложности сумма штрафа за год составила 450 тысяч рублей. Кроме того, Карпина оштрафовали на 200 тысяч рублей за резкое высказывание после матча с ЦСКА.

Напомним, российскую национальную команду Валерий Карпин возглавляет с 2021 года. Действующее соглашение истекает в августе 2024 года. В ближайшее время обе стороны приступят к переговорам о новом соглашении сроком на два года.
Фото: соцсети ФК Ростов
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