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Валерий Карпин считает, что отсутствие побед у «Ростова» связано с кризисом и невезением

Валерий Карпин считает, что отсутствие побед у «Ростова» связано с кризисом и невезением

Главный тренер ФК «Ростов» заявил, что отсутствие побед у команды связано с кризисом и невезением.

В пятницу, 1 ноября, «Ростов» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1) в рамках матча 14-го тура МИР РПЛ. После матча состоялась конференция, на которой главный тренер ответил на вопросы журналистов.

Валерий Карпин считает, что «Ростов» не выигрывает из-за кризиса и банального невезения.
— Если вы следите за «Ростовом», то знаете, что мы мало забиваем и много пропускаем, - добавил тренер.

Главный тренер «желто-синих» считает, что ничья — нормальный результат для данного матча.
Фото: соцсети ФК "Ростов"
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