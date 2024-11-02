Валерий Карпин считает, что отсутствие побед у «Ростова» связано с кризисом и невезением

Фото: соцсети ФК "Ростов"

Главный тренер ФК «Ростов» заявил, что отсутствие побед у команды связано с кризисом и невезением.В пятницу, 1 ноября, «Ростов» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1) в рамках матча 14-го тура МИР РПЛ. После матча состоялась конференция, на которой главный тренер ответил на вопросы журналистов.Валерий Карпин считает, что «Ростов» не выигрывает из-за кризиса и банального невезения.— Если вы следите за «Ростовом», то знаете, что мы мало забиваем и много пропускаем, - добавил тренер.Главный тренер «желто-синих» считает, что ничья — нормальный результат для данного матча.