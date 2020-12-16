В последнем матче года «Ростов-Дон» переиграл «Уфу-Алису»

Сразу несколько ключевых игроков «Ростов-Дона» не могли играть – половина команды представляет честь России на чемпионате Европы в эти дни. Ещё несколько сильных игроков восстанавливаются после травм (Анна Сень, Анна Вяхирева). В итоге ростовчанки привлекли сразу нескольких игроков дубля. Но даже это не могло повлиять на расклад сил – многократный чемпион страны относительно легко одержал победу и добавил себе в копилку ещё два очка.В начале матча «лисицы» какое-то время даже лидировали (1:3, 3:4), но далее всё стало на свои места. С середины тайма «Ростов-Дон» повёл в счёте и начал наращивать разницу. После первых тридцати минут игры «жёлто-чёрные» были впереди - 16:10, что немало, учитывая, что половину состава составляли игроки «молодёжки».Во второй части вечера никаких вопросов относительно исхода не было. Отрыв в счёте медленно увеличивался, молодые гандболистки ростовского клуба получали ценный опыт. Но львиную долю нагрузки взяли на себя всё же те игроки основы, что были в обойме Пера Юханссона – Виктория Борщенко, Ярослава Фролова, Анастасия Лобач, Милана Таженова, Полина Кузнецова. К финальному свистку разница достигла отметки в десять мячей – 35:25, простая победа ростовского клуба.Самым результативным игроком встречи стала Ярослава Фролова – 11 мячей. Виктория Борщенко забила шесть голов. У «Уфы-Алисы» семь раз попала в цель Екатерина Голунова.В турнирной таблице чемпионата России среди команд Суперлиги «Ростов-Дон» стоит на первой строчке, имея в активе одни лишь победы. Очередной матч дончанки сыграют уже в новом году – 6 января «Ростов-Дон» примет на своей площадке волгоградское «Динамо-Синара» в Кубке России.