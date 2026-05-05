Жители Ростовской области потеряли доступ к сайтам правительства региона из-за технического сбоя

Жители Ростовской области не могут зайти на страницы онлайн-ресурсов правительства региона из-за технического сбоя. Проблему заметили вечером 5 мая. Перестали функционировать все сервисы местных органов исполнительной власти. В списке пострадавших — министерства, департаменты, инспекции и управления.

Пользователи не могут зайти на нужные страниц. Вместо контента высвечивается ошибка 502 («плохой шлюз») и сообщается, что получен неверный ответ от вышестоящего сервера. Больше информации о проблеме нет.

В списке «лежащих» ресурсов Министерство культуры, здравоохранения, образования, ЖКХ, спорта, промышленности, транспорта, финансов, Департамент по предупреждению ЧС, Комитет по молодежной политике, Управление ветеринарии, ЗАГС, жилищная и административная инспекции, региональная служба по тарифам и еще десятки организаций.
