Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В небе над Ростовской областью сбили беспилотники 5 мая

В небе над Ростовской областью сбили беспилотники 5 мая
В небе над Ростовской областью уничтожили беспилотники 5 мая. Об этом информирует Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты сбили в период с 14:00 до 21:00. Всего уничтожили 93 БПЛА на территории России. В том числе дроны сбили над акваторией Азовского моря.

Напомним, утром 5 мая стало известно, что над регионом сбили 10 беспилотных летательных аппаратов. Жильцов одной из квартир многоэтажки эвакуировали, повреждения получил жилой дом.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика