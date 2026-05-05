В небе над Ростовской областью сбили беспилотники 5 мая

В небе над Ростовской областью уничтожили беспилотники 5 мая. Об этом информирует Минобороны РФ.Беспилотные летательные аппараты сбили в период с 14:00 до 21:00. Всего уничтожили 93 БПЛА на территории России. В том числе дроны сбили над акваторией Азовского моря.Напомним, утром 5 мая стало известно, что над регионом сбили 10 беспилотных летательных аппаратов. Жильцов одной из квартир многоэтажки эвакуировали, повреждения получил жилой дом.