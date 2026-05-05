ФК «Оренбург» получил штраф за нарушения регламента в игре с «Ростовом». Об этом стало известно после заседания контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).Игра прошла в Оренбурге в рамках 27-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Матч закончился победой «Оренбурга» со счётом 0:1.В ходе встречи хозяева поля допустили ряд нарушений, связанных с правилами соревнований.Тренер «Оренбурга» Дмитрий Белоруков покинул техническую зону, за что был оштрафован на 10 тысяч рублей. Также футболисты клуба вышли из раздевалки позже установленного времени.КДК РФС также наложил штраф на ФК «Оренбург» в размере 20 тысяч рублей за другие нарушения регламента.