За 47,9 миллионов рублей в центре Ростова продают здания научного центра

Фото: Дом.РФ

В самом сердце Ростова-на-Дону на аукционе продается уникальный объект – научный центр, расположенный на земельном участке площадью почти тысячу квадратных метров. Стартовая цена лота, информация о котором появилась на площадке «Дом.РФ», составляет 47,9 миллионов рублей.Продавцы предлагают на торги не только землю, но и три здания, а также три гаража. Согласно описанию лота, объект имеет выгодное расположение: до остановок общественного транспорта и важных социальных объектов можно добраться пешком.Принять участие в аукционе могут все желающие, однако необходимо успеть подать заявку до 25 мая. Сами торги, где и определится новый владелец, пройдут 29 мая.Интересно, что, согласно открытым данным, в настоящее время в этих зданиях располагается отделение ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем имени В. М. Горбатова». Этот центр является ведущей российской организацией, играющей ключевую роль в развитии мясной промышленности страны.ВНИИМП активно сотрудничает с зарубежными партнерами, а также оказывает всестороннюю методическую и научно-информационную поддержку более чем 5000 мясоперерабатывающих предприятий России и стран Таможенного союза. Пока неясно, как продажа повлияет на деятельность научного центра.