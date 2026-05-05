Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

За 47,9 миллионов рублей в центре Ростова продают здания научного центра

За 47,9 миллионов рублей в центре Ростова продают здания научного центра

В самом сердце Ростова-на-Дону на аукционе продается уникальный объект – научный центр, расположенный на земельном участке площадью почти тысячу квадратных метров. Стартовая цена лота, информация о котором появилась на площадке «Дом.РФ», составляет 47,9 миллионов рублей.

Продавцы предлагают на торги не только землю, но и три здания, а также три гаража. Согласно описанию лота, объект имеет выгодное расположение: до остановок общественного транспорта и важных социальных объектов можно добраться пешком.
Принять участие в аукционе могут все желающие, однако необходимо успеть подать заявку до 25 мая. Сами торги, где и определится новый владелец, пройдут 29 мая.

Интересно, что, согласно открытым данным, в настоящее время в этих зданиях располагается отделение ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем имени В. М. Горбатова». Этот центр является ведущей российской организацией, играющей ключевую роль в развитии мясной промышленности страны.

ВНИИМП активно сотрудничает с зарубежными партнерами, а также оказывает всестороннюю методическую и научно-информационную поддержку более чем 5000 мясоперерабатывающих предприятий России и стран Таможенного союза. Пока неясно, как продажа повлияет на деятельность научного центра.
Фото: Дом.РФ
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика