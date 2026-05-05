Ферму аквариумных растений в Ростовской области выставили на продажу за 300 тысяч рублей

В конце апреля на популярном онлайн-сервисе объявлений появилось предложение о продаже действующей фермы аквариумных растений в Ростовской области. Стартовая цена лота составляет 300 тысяч рублей.Продавец реализует налаженный бизнес площадью 50 квадратных метров, оборудованный 55 аквариумами разных размеров. В коллекции фермы представлено более 40 видов аквариумных растений, среди которых как редкие, так и популярные у аквариумистов сорта, такие как альтернатеры, эхинодорусы, лимонники, эладеи, кабомбаи другие.Предприятие оснащено всем необходимым для бесперебойной работы: системой кислородного обеспечения, водоснабжения и автоматизированной системой освещения. Отмечается, что аквариумы и вся техника находятся в отличном состоянии и не требуют дополнительных вложений.По заявлению продавца, ферма имеет устойчивую клиентскую базу и хорошую репутацию. Ежемесячный доход – около 110 тысяч рублей. Расходы на электроэнергию составляют 6-8 тысяч рублей в месяц, а на удобрения – 10-12 тысяч рублей в год. Новому владельцу будет передана полная база постоянных клиентов, а также будет оказана поддержка в процессе передачи бизнеса.Продавец также подчеркнул, что ферма обладает значительным потенциалом для расширения. Причина продажи – личные обстоятельства, связанные с состоянием здоровья владельца.