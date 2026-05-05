В Ростове жители просят отремонтировать сломанный фонтан «Фантазия»

Фото: Благоустройство

Ростовчане просят отремонтировать неисправный фонтан «Фантазия». Он располагается на Рабочей площади. Как сообщили горожане, он неисправен: разбрызгивает воду на тротуарную плитку, и она попадает прямо в проходящих мимо людей. Горожане просят отремонтировать сооружение, чтобы рядом можно было посидеть на лавочке и отдохнуть.Фонтан «Фантазия» был построен в 1986 году. Композиция состоит из множества водных струй, которые формируют динамичный рисунок, напоминающий танец и движение.Сооружение ремонтировали трижды. В 2000-х годах были проведены масштабные работы по восстановлению фонтана. Затем в 2023-м прокуратура потребовала от администрации города привести фонтан в порядок, но ситуация не изменилась. Тогда к делу подключился Кировский районный суд. Он обязал управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова устранить нарушения.В 2025 году городская администрация отремонтировала восемь фонтанов в городе, в том числе и «Фантазию». Теперь люди надеются, что фонтан успеют починить к празднованию Дня Победы.