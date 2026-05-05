В аварии на Страны Советов в Ростове пострадал пассажир «Гранты»

Серьезная авария утром 5 мая парализовала движение на одной из оживленных улиц Ростова-на-Дону. Как сообщает Госавтоинспекция Ростовской области, ДТП произошло на улице Страны Советов.

Инцидент случился в районе дома № 44. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля "Лада Приора" не уступил дорогу 56-летнему водителю "Лады Гранты". Столкновение двух отечественных автомобилей привело к тому, что обе машины оказались на проезжей части, полностью перекрыв движение.

Образовавшаяся пробка достигла трех километров в длину, сковав движение по улицам Страны Советов и Киргизской. Водителям пришлось искать объездные пути.

В результате аварии пострадал 54-летний пассажир "Лады Гранты".
Фото: Госавтоинспекция РО
