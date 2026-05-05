В Ростовской области отреставрируют памятник Борису Думенко

Фото: администрация Веселовского района.

В Веселовском районе Ростовской области отреставрируют памятник Борису Думенко. Информация появилась на сайте Единого государственного реестра заключений.«Всадники» — монумент, посвящённый одному из советских военачальников времён Гражданской войны, комкору Борису Мокеевичу Думенко.Жалобы на состояние памятника поступают давно. В 2019 году на реставрацию выделили более 5 млн рублей из областного бюджета. Однако уже после выполненных работ, в 2023 году состояние памятника снова ухудшилось. Люди сообщали, что обрушилась часть монумента «Конники». В тот период реставрацию так и не провели.В настоящее время проект реставрации объекта уже получил положительное заключение Госэкспертизы. Однако о сроках выполнения работ не сообщается.