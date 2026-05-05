Голкипер «Ростова» Рустам Ятимов заработал за сезон рекордное число желтых карточек

Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов стал рекордсменом по количеству предупреждений за сезон среди голкиперов.Футболист желто-синих за 26 игр текущего сезона Российской Премьер-Лиги заработал пять "горчичников". Это является клубным рекордом среди вратарей. Второе и третье место рейтинга занимает Илья Близнюк. Он в 2000 и 2004 годах он заработал четыре предупреждения.Кроме того, на в сезоне-2025/2026 Рустам Ятимов пропустил 28 мячей, а также восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.