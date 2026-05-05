Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Голкипер «Ростова» Рустам Ятимов заработал за сезон рекордное число желтых карточек

Голкипер «Ростова» Рустам Ятимов заработал за сезон рекордное число желтых карточек

Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов стал рекордсменом по количеству предупреждений за сезон среди голкиперов.

Футболист желто-синих за 26 игр текущего сезона Российской Премьер-Лиги заработал пять "горчичников". Это является клубным рекордом среди вратарей. Второе и третье место рейтинга занимает Илья Близнюк. Он в 2000 и 2004 годах он заработал четыре предупреждения.

Кроме того, на в сезоне-2025/2026 Рустам Ятимов пропустил 28 мячей, а также восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Фото: ФК Ростов.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика