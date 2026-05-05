Новым министром образования Ростовской области назначена Виктория Чернышова. Об этом свидетельствуют данные сайта регионального Минобра за 5 мая.Ранее этот пост занимала Тамара Шевченко, которая проработала в министерстве почти три года. 17 апреля Шевченко была назначена уполномоченным по правам ребенка. В этот же момент Виктория Чернышова перешла работать из администрации города (пост замглавы по социальным вопросам) в правительство области — заместителем министра образования.Через две недели на пост назначили Викторию Чернышову. О кадровых перестановках писали СМИ еще несколько месяцев назад.