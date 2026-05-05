Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Новым министром образования Ростовской области назначена Виктория Чернышова

Новым министром образования Ростовской области назначена Виктория Чернышова
Новым министром образования Ростовской области назначена Виктория Чернышова. Об этом свидетельствуют данные сайта регионального Минобра за 5 мая.

Ранее этот пост занимала Тамара Шевченко, которая проработала в министерстве почти три года. 17 апреля Шевченко была назначена уполномоченным по правам ребенка. В этот же момент Виктория Чернышова перешла работать из администрации города (пост замглавы по социальным вопросам) в правительство области — заместителем министра образования.

Через две недели на пост назначили Викторию Чернышову. О кадровых перестановках писали СМИ еще несколько месяцев назад.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика