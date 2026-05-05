Стоимость семейного дома Дмитрия и Полины Дибровых стремительно снижается. В феврале на популярном сайте недвижимости его цена составляла 570 миллионов рублей, а к началу мая стоимость снизилась до 543 миллионов рублей. При этом первоначальная оценка специалистов была на уровне 750 миллионов рублей.После развода в конце 2025 года Полина Диброва переехала в съёмное жильё, а Дмитрий Дибров вернулся в свою квартиру в Москве. По словам ростовского телеведущего, ему тяжело находиться в общем доме. Интерьер напоминает ему о счастливых моментах, проведённых с Полиной, поэтому он решил продать недвижимость и начать новую жизнь.Трёхэтажный дом площадью 1,2 тысячи квадратных метров находится в коттеджном посёлке «Успенские поляны» в подмосковной деревне Лапино. Дмитрий Дибров приобрёл его после свадьбы с Полиной. Дизайн интерьера дома она оформила по своему вкусу.В доме обустроены около 10 спален, гостиная с дорогой отделкой, детские комнаты, бассейн, баня, солярий, кинотеатр, кабинеты и видеостудия. Особый акцент в интерьере сделан на люстре-качелях от Роберто Кавалли и комнате «для взрослых», где супруги проводили время вдвоём.Несмотря на всё это, дом, принадлежавший скандально известной паре, так и не был продан.